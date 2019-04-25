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Bursa'da TIR kazası: 1 ölü

Virajı alamayan oyuncak yüklü TIR Bursa-İstanbul otoban bağlantısında yan yattı. Yan yatan TIR ile bariyer arasında sıkışan sürücü yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

25 Nisan 2019 Perşembe 07:01
Bursa'da TIR kazası: 1 ölü

Kaza, Bursa şehir merkezi İstanbul otoban bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TIR sürücüsü Alamettin Kaymaz (54) İstanbul’dan yüklediği oyuncakları Aydın’a götürmek için hareket etti.

İstanbul-İzmir otobanı Bursa bağlantı girişinde virajı alamayıp kontrolden çıkan TIR yol ortasında yan yattı. İHA'nın haberine göre; yan yatan TIR sürücüsü Alamettin Kaymaz TIR ile bariyer arasında sıkışırken, TIR'ın içindeki oyuncaklar yola savruldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik ekipleri yan yatan TIR'ın bulunduğu kavşağı trafiğe kapatarak çevredeki güvenliği sağlarken, Bursa-İstanbul otoban girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu.

Yan yatan TIR yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından çekici yardımıyla kaldırılırken, karayollarına bağlı ekipler de yola savrulan oyuncakları yoldan kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 07:47
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Aydın
  4. Bursa
  5. öldü
  6. hayatını kaybetti
  7. TIR Sürücüsü
  8. TIR yan yattı
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