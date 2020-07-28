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Aktüel

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 02:46:08 -
Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ankara Yolu Caddesi'nde seyreden Tuncer Ertan yönetimindeki 16 MCC 97 plakalı konteyner yüklü tır ile Musa Özen'in kullandığı 16 KLC 99 plakalı hurda yüklü kamyon, Otosansit Kavşağı'na gelmeden çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır ve kamyon yolun kenarındaki bir fabrikanın bahçesine devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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