Bursa'da tarihi bina çöktü! Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarihi bina büyük bir gürültüyle çöktü. Ortalık savaş alanına dönerken caddeyi toz bulutu kapladı.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde tarihi bina bir anda çöktü. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.
Tarihi bina gürültüyle çöktü
Olay, Mudanya ilçesi Mustafa Kemal Paşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi bina bir anda büyük gürültüyle çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı göçükte olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Caddeyi toz bulutu kapladı
Olay sonrası cadde toz bulutuyla kaplanırken, sokaktaki vatandaşların büyük korku yaşadığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.