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Aktüel

Bursa'da selde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri Bingöl'e getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-23 17:11:22 -
Bursa'da selde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri Bingöl'e getirildi

BİNGÖL (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazesi, memleketleri Bingöl'e getirildi.

Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, eşi Türkan, kızı Medine ve annesi Nazime Bilen'in cenazesi, Bursa Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği araçla Bingöl merkeze bağlı Gözeler köyü Haraba mezrasına getirildi. Cenazeleri karşılayan aile bireyleri gözyaşlarını tutamadı.


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