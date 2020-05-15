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Bursa'da sahte para operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:43:53 -
Bursa'da sahte para operasyonunda 2 kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen sahte para operasyonunda iki kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu A.A'nın İstanbul'dan Bursa'ya yüklü miktarda sahte para getireceği ve Suriye uyruklu M.R. ile bu paraları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen üç adrese operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda sahte 38 bin 900 lira ve 600 dolarlık banknot ile 100 gram toz esrar ve 325 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. ve M.R. işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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