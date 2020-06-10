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Aktüel

Bursa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:34:04 -
Bursa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yenişehir-Bursa kara yolunda seyreden Erhan B'nin kullandığı 16 UJ 081 plakalı otomobil ile Yunus A. idaresindeki 16 FDT 66 plakalı kamyonet, çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçlardan birinde bulunan Fattun Kaya'nın (80) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Y.U. (39), S.Y. (35), Y.A. (36), E.B. (58), S.A. (30) ve M.A. (33) ise Yenişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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