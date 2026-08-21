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Gündem Otomobil ile jip kafa kafaya çarpıştı: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
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Otomobil ile jip kafa kafaya çarpıştı: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Otomobil ile jip kafa kafaya çarpıştı: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Bursa'da kavşaktan ara yola girmek isteyen otomobile karşı yoldan hızla gelen jip çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 güvenlik görevlisi olay yerinde hayatını kaybederken, jipte ise 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahıska Caddesi üzerinden Alaaddinbey Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen Yalçın Öz yönetimindeki 34 NVG 362 plakalı otomobile, Ahıska Caddesi'nde hızla seyreden Gülçin Y.K. idaresindeki 16 GY 114 plakalı jip çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 NVG 362 plakalı otomobil 30 metre sürüklendi. Jip ise park halindeki 2 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerin ardından Yalçın Öz ile aynı araçta bulunan Olgun Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

16 GY 114 plakalı jip sürücüsü Gülçin Y.K. ağır yaralanırken, yolcu konumunda bulunan Yağmur Y. ise yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden özel güvenlik görevlilerinin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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