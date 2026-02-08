Bursa’da ölüme asılı yolculuk: Otobüs arkasına takılan çocuklar yürekleri ağza getirdi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde çekilen görüntüler, şehir içi trafiğinde yaşanan denetim boşluğunu ve vurdumduymazlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Yunus Emre Bulvarı üzerinde seyreden bir belediye otobüsünün arkasına tutunarak kilometrelerce yol giden çocuklar, çevredekilerin panik dolu bakışlarına aldırmadan canlarını tehlikeye attı. Cep telefonu kameralarına yansıyan o anlar, "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Bursa'da seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına tutunan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk, vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen belediye otobüsünün arkasına tutunan çocuklar, bir süre bu şekilde yolculuk yaptı. Otobüs hareket halindeyken arkada asılı şekilde ilerleyen çocukları gören vatandaşlar panik yaşadı.

Çocukların tehlikeli hareketleri cep telefonu kameralarına da yansırken, durumun hem kendi can güvenliklerini hem de trafik güvenliğini riske attığı görüldü.