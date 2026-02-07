  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rezaletin belgesi itirafçıdan geldi: CHP’li Başkan Hasan Mutlu’nun rüşvet kasası patladı 'ABD'nin bombaları hala Filistinli katlediyor' Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı Gazze'de Türkmen Köyü'nde katliam yapan İsralli askerden alçak çıkış! 'Büyük zevk aldım' Otomotiv sektörü için düzenleme yapıldı Milletin ekmeğine taş koyan zihniyet yine sahnede! Nevşin Mengü asrın konut seferberliğini küçümsedi Maskat’taki barış rüzgarı yerini fırtınaya bıraktı! ABD’den İran’ın "gölge filosuna" ağır darbe Dünyaya "sosyal devlet" dersi veriyoruz! Bakan Kurum'dan Osmaniye'de asrın gövde gösterisi Siyonist Epstein sapıklığınınTürkiye bağlantıları İnceleniyor mu? Beyaz Saray'da Maskat rüzgarı esiyor! Trump’tan İran ile yeni anlaşma için "çok iyi" mesajı
Gündem Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Gündem

Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Ankara kulislerini hareketlendiren iddiaya göre; 7 partili yeni ittifak geliyor. İşte haberin ayrıntıları...

Siyasette "üçüncü yol" tartışmaları yeni bir boyut kazandı. TBMM'de Yeni Yol grubunu oluşturan Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi (YRP) ile işbirliği yapma ihtimalinin güçlendiği ifade ediliyor. Parti genel başkanlarının, tek çatı altında bir araya gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

HEDEF KARARSIZ SEÇMEN

Oluşturulması planlanan yapının, iktidarla bağını koparmış ancak henüz kime oy vereceğine karar verememiş seçmeni tek çatı altında toplaması hedefleniyor. Bu siyasi oluşumun, ilerleyen süreçte seçim ittifakıyla daha da genişletilmesi planlanıyor.

KULİSLERDE YENİ TEMASLAR

Siyasi kulislerde, söz konusu partilerin İyi Parti, Anahtar Parti ve Demokrat Parti ile de temaslarını sürdürdüğü konuşuluyor. Görüşmelerin yalnızca parlamento aritmetiğiyle sınırlı kalmayacağı, seçim sürecine dönük daha kapsamlı bir işbirliği zemini arandığı belirtiliyor.

 

MİLLİ GÖRÜŞ-İYİ PARTİ YAKINLAŞMASI

Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi'nin, İYİ Parti ile ittifaka sıcak baktığı ifade ediliyor. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, 1991 yılında Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi arasında kurulan ittifakı hatırlatarak, "Milli Görüş-İYİ Parti ittifakı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

LİDERLERDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Cumhuriyet'in haberine göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, görüşmelerin devam edeceğini ve ilerleyen toplantılarda somut başlıkların ele alınacağını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise, "Sağ merkez siyaseti yeniden ayağa kaldırabilmek için bir birlik meşalesi yakacağım" sözleriyle işbirliğine açık mesaj verdi. Genel başkanlar düzeyindeki temasların yanı sıra, il başkanlıkları seviyesinde de görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI DETAYI

Üçüncü yol arayışındaki bazı partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olacaklarını açıklamış olması, kurulacak ittifakın yalnızca cumhurbaşkanlığı seçimiyle sınırlı kalmayacağını ve parlamento seçimlerini de kapsayacak şekilde şekillenebileceğini gösteriyor.

MHP'den ‘Öcalan’a umut hakkı’ açıklaması: Tüm partilerle uzlaştık!
MHP'den ‘Öcalan’a umut hakkı’ açıklaması: Tüm partilerle uzlaştık!

Gündem

MHP'den ‘Öcalan’a umut hakkı’ açıklaması: Tüm partilerle uzlaştık!

AK Partili Ensarioğlu’dan DEM’in yardım şovuna teşhis! ‘Siyasi bir şov!’
AK Partili Ensarioğlu’dan DEM’in yardım şovuna teşhis! ‘Siyasi bir şov!’

Siyaset

AK Partili Ensarioğlu’dan DEM’in yardım şovuna teşhis! ‘Siyasi bir şov!’

Siyaset kulislerini sarsan anket sonuçları geldi! Çiftçilerin oy vereceği parti belli oldu
Siyaset kulislerini sarsan anket sonuçları geldi! Çiftçilerin oy vereceği parti belli oldu

Gündem

Siyaset kulislerini sarsan anket sonuçları geldi! Çiftçilerin oy vereceği parti belli oldu

Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti
Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti

Gündem

Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23