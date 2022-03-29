Bursa'da kimyasal madde alarmı! Vana açılınca...
Bursa'da bir evin önüne bırakılan varildeki 1,5 tonluk kimyasal madde, vana açılınca sokağa yayıldı. Olay sonucu sokakta keskin koku ortaya çıkarken, park halindeki bazı araçların lastiklerinin indiği ve yerlerin yapış yapış olduğu öğrenildi. AFAD ekipleri müdahale ederken sokağın giriş ve çıkışları kapatıldı.
Olay, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Cenk Sokak üzerinde bulunan bir evin önünde meydana geldi.
1 BUÇUK TONA YAKIN YANICI MADDE BULUNAN VARİLİ EVİN ÖNÜNDE BIRAKTI
İddiaya göre, 5 aydır kirasını vermediği evden kaçan kiracı içerisinde 1 buçuk tona yakın yanıcı madde bulunan varili evin önünde bıraktı.
Vanası açılan varilde bulunan kimyasal madde bütün sokağa yayıldı.
KESKİN KOKU YAYILDI, ARAÇLARIN LASTİKLERİ İNDİ
Olay sonucu sokakta keskin koku ortaya çıkarken, park halindeki bazı araçların lastiklerinin indiği ve yerlerin yapış yapış olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve polis ekipleri sevk edildi.
AFAD, İNCELEME YAPTI
Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, AFAD ekipleri sokak üzerine yayılan madde üzerinde inceleme yaptı.
MADDE TEMİZLİK ARACIYLA TEMİZLENDİ
Geçici olarak üzerine talaş serpilen madde daha sonra belediye ekipleri tarafından bölgeye sevk edilen temizlik aracıyla temizlendi.
İçerisinde hala kimyasal madde bulunduğu tahmin edilen varil ise ekipler tarafından kaldırılarak imha edildi.
Polis ekipleri varili bırakan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.