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Gündem Bursa'da katliam gibi kazaya neden olan tırın sürücüsü için karar verildi!
Gündem

Bursa'da katliam gibi kazaya neden olan tırın sürücüsü için karar verildi!

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralanmıştı. Trafik kazasına neden olan tırın sürücüsü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 21:42:00 -
Bursa'da katliam gibi kazaya neden olan tırın sürücüsü için karar verildi!

Cumhuriyet Başsavcılığının kazaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan sürücü F.E'nin Kestel Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. F.E. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Eskiçırak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Selektör yakarak kornaya bastım"

Kazanın ardından tır şoförü Faruk E. emniyetteki ifadesinde, "Tırın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu. Tırın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Pişmanım" dediği belirtildi.

Tır 22 aracı biçmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti

Barakfakih mevkisinde dün freni arızalanan F.E. yönetimindeki 18 AA J361 dorse plakalı tır, karşı şeride geçerek 22 araca çarpmıştı. Araçlarda bulunan Semih Ural, Ahmet Ömeroğlu ve Basri Gümüş kaza yerinde, ağır yaralanan Recep Göler hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralanan 20 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmış, hafif yaralanan sürücü F.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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