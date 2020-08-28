  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi öldü
Aktüel

Bursa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:09:43 -
Bursa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kamyonun çarptığı motosikletteki biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Bursa-Ankara kara yolu Kültürpark metro istasyonu yakınında hafriyat kamyonunun çarptığı 16 ACE 003 plakalı motosiklet devrildi.

Motosikletteki henüz kimlikleri belirlenemeyen kadın ve erkek yaşamını yitirdi. Yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosikletteki çocuk da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazadan sonra kaçtığı öne sürülen kamyon şoförü, polis ekiplerince yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü
Gündem

Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü

yeniakit.com.tr’de Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programına katılan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, FOX TV'den ayrıla..
Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu
Yaşam

Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu

Koronavirüse yakalanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hatipoğlu’nun oğlu babasının d..
Turkcell mağazalarında hediye yağmuru
Teknoloji

Turkcell mağazalarında hediye yağmuru

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, müşterilerine teşekkür amacıyla 28-29 Ağustos tarihleri arasında mağazalarında bol ödüllü bir oyun ..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı