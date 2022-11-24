Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonu: Piyasa değeri 675.500 TL ve litrelerce...
Mersin'de polis bir kamyonette yaptığı aramada 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilmişti. En son haber Bursa'dan geldi. Bursa İl Jandarma Komutanlığınca kaçak akaryakıt ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar sonucunda kaçak akaryakıt yapmak amacıyla tesis kurduğu bilgisi alındı. Düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Akaryakıt fiyatlarına ilişkin önemli zam ve indirim haberleri dışında Mersin'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi haberi gelmişti. Kaçak akaryakıta ilişkin en son dakika haberi bu sefer Bursa'dan...
Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonu: Bursa İl Jandarma Komutanlığınca kaçak akaryakıt ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar sonucunda kaçak akaryakıt yapmak amacıyla tesis kurduğu bilgisi alındı. Düzenlenen operasyonda F. U isimli şüphelinin beraberindeki şahıslar ile birlikte topladığı madeni yağlardan kaçak akaryakıt yaptığı tespit edildi.
Jandarma birimlerince kaçak akaryakıt elde eden şahıslardan 3'ü yabancı uyruklu toplam 9 şahıs yakalandı.
Piyasa değeri 675.500 TL olan 31.000 litre kaçak akaryakıt ve madeni yağlardan motorin yapmaya yarayan düzenek, tesisat ve tanklar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 4 şahıs da çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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