Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonu: Piyasa değeri 675.500 TL ve litrelerce...

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin önemli zam ve indirim haberleri dışında Mersin'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi haberi gelmişti. Kaçak akaryakıta ilişkin en son dakika haberi bu sefer Bursa'dan...

Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonu: Bursa İl Jandarma Komutanlığınca kaçak akaryakıt ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar sonucunda kaçak akaryakıt yapmak amacıyla tesis kurduğu bilgisi alındı. Düzenlenen operasyonda F. U isimli şüphelinin beraberindeki şahıslar ile birlikte topladığı madeni yağlardan kaçak akaryakıt yaptığı tespit edildi.

Jandarma birimlerince kaçak akaryakıt elde eden şahıslardan 3'ü yabancı uyruklu toplam 9 şahıs yakalandı.



Piyasa değeri 675.500 TL olan 31.000 litre kaçak akaryakıt ve madeni yağlardan motorin yapmaya yarayan düzenek, tesisat ve tanklar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 4 şahıs da çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.