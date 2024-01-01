Bursa'da Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'i Anma programı yapıldı

Bursa Peygamber Sevdalıları Derneği, "Mücadele ve Örnek Hayatıyla Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'i Anma" temasıyla bir program gerçekleştirdi.

Bursa Peygamber Sevdalıları Derneği, Ördekli Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla "Mücadele ve Örnek Hayatıyla Hazret-i İsa ve Hazret-i Meryem'i Anma" programı düzenledi.

Sunuculuğunu Yakup Ulaşkın'ın yaptığı program, Yunus Ulaşkın'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından ilahi ve ezgiler seslendirildi.

Programda konuşan İlahiyatçı Mahmut Aytekin, Hz İsa Aleyhisselam'ın gelişinin, özünde saptırılmış dini tekrar eski haline getirmek üzerine olduğunu söyledi.

"Hazret-i İsa Aleyhisselam'ın gelişi özünde saptırılmış dini tekrar eski haline getirmek üzerinedir"

Hazret-i İsa'nın mucizelerinin kalbe ve akla hitap eden mucizeler olduğunu söyleyen Aytekin, "Davet yöntemleri farklıdır. İsrail oğullarından bir zümre dini kendi hakimiyetine almışlardır. Alet olması gereken bir şeyi amaç haine getirmişlerdir. Bazen din amaç haline geldiği zaman insan sapıtır. Her şeyin amacı Allah'ı razı etmek üzerine olmalıdır. Dinin amacı da budur. Ama insan Allah'ı razı etmeyi bırakıp dini amaç haline getirdiği zaman orda sapıtıyor. Yahudiler de bunu yaptılar. Din onlar için kutsal bir şey haline geldi. Dinin içeriği onları ilgilendirmiyordu. Dinin kabuğu onlar için önemliydi. Yahudi hahamlar, dini kendi tekeline almışlar ve içini boşaltmışlardır. Hazret-i İsa Aleyhisselam'ın gelişi, özünde saptırılmış dini tekrar eski haline getirmek üzerinedir." dedi.

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"Hazret-i İsa'nın mücadelesi, Hazret-i Zekeriya ve Hazret-i​​​​​​​ Yahya'nın şehadetine giden yolu da açmıştır"

Hz İsa'nın mucizeleri akla ve bilime dayandığını belirten Aytekin, "Kendi çağına göre tıpta en ileri derecedeydi. Mucizelerine bakın. Ölmüş olan birine Allah'ın izniyle kalk diyordu ve o ölü diriliyordu. İnsanların saklandıkları yerde onlara haber veriyordu. Onların aklını ikna etmeye çalışıyordu ki topluma tevhidi anlatacaktı. Yahudi ve hahamların çeşitli hile ve desiseleri var. Peygamberlere karşı bile toplumu galeyana getirmişler. Önce toplumun aklını ikna edecek ki bazı hakikatleri onlara anlatabilsin. Toplum diyecek ki İsa Aleyhisselamın'ın anlattıkları doğrudur. Bize çok mucizeler gösterdi. Yahudi hahamların dini tekerlerine alıp içini boşaltması Hazret-i İsa'nın elinde kozları olması gerekirdi. Allah'ın izniyle ciddi kozları vardı. Hazret-i İsa'nın bu mücadelesi Hazret-i Zekeriya ve Hazret-i Yahya'nın şehadetine giden yolu da açmıştır." diye belirtti.

"Hazret-i İsa ve Hazret-i​​​​​​​ Meryem bu zihniyetle hangi yollarla mücadele etmişlerse kendimizi o yoldan donatmaya bakalım"

Hazret-i Peygamber zamanındaki Yahudiler ne ise bugünkü Yahudilerin de onlar olduğunu belirten Aytekin, "Öldürmeyi çok iyi biliyorlar. Kendi menfaatleri için dünyayı kaosa sürüklemeyi çok iyi biliyorlar. Öyle bir kavimdirler ki Allah'a bile güvenmiyorlar. Allah iki defa onlara yeryüzü hâkimiyeti veriyor. Her iki defasında da yeryüzünde fesat çıkardılar. İnşallah bu sonuncusudur. Şeyh Ahmet Yasin'in kerametini 2027 yılında bize görmeyi nasip etsin. Hazret-i İsa ve Hazret-i Meryem bu zihniyetle hangi yollarla mücadele etmişlerse kendimizi o yoldan ve o şekilde donatmaya bakalım. Onun için bakın Gazze'de mücahitlerin mücadelesi Avrupa'da kalpleri ihya ediyor. Akın akın iman ediyorlar. Çünkü ikna oluyorlar." diye konuştu.

Program seslendirilen ilahi, ezgilerin ardından yapılan dua sona erdi. (İLKHA)