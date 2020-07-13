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Aktüel

Bursa'da firari hükümlü kenevir yetiştirdiği bahçede yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 10:53:47 -
Bursa'da firari hükümlü kenevir yetiştirdiği bahçede yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde hakkında 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü yakalandı.

Jandarma ekipleri, aranan Ahmet K'nin (52), Çataltepe Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda olabileceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, bu kişinin ormanlık alandaki barakada saklandığını, ayrıca bölgede kenevir yetiştirdiğini tespit etti.

Kenevirleri sulamaya geldiği sırada gözaltına alınan Ahmet K'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca bölgede iki ayrı alanda ekili 152 kök kenevir ile barakada 1 kilo 40 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan Ahmet K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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