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Aktüel Bursa'da feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Bursa'da feci kaza: Yaralılar var

Bursa'da hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 20:53:00 -
Bursa'da feci kaza: Yaralılar var

 

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kanalına devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Yalova kara yolunda seyreden Mehmet Ali Z. idaresindeki 16 MAC 27 plakalı hafif ticari araç, Ovaakça mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışarak yaralanan Mehmet Ali Z, Şehnaz Z. ve Birsen Erdoğan'ı kurtardı. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Bursa-Yalova kara yolunun Yalova istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

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