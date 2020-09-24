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Aktüel Bursa'da dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtarıldı
Aktüel

Bursa'da dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 23:45:43 -
Bursa'da dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtarıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dağlık alandaki dereye düşerek yaralanan kişi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırsal Balaban Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde 2 arkadaşıyla yürüyüşe çıkan Nahit Aydın (53), dengesini kaybedip Balaban Deresi'ne düştü.

Düşmenin etkisiyle başından ve bacağından yaralanan Aydın'ı arkadaşları dereden çıkaramayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, AFAD, UMKE ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri, Nahit Aydın'ı sedye ile bölgeden çıkarmayı başardı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aydın, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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