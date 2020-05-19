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Bursa’da dans topluluğu 19 Mayıs için evde klip çekti

Orhangazi Halk Dansları Topluluğu üyeleri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına özel klip hazırladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:18:20 -
Bursa’da dans topluluğu 19 Mayıs için evde klip çekti

Orhangazi Halk Dansları Topluluğu üyeleri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına özel klip hazırladı. Topluluğun kadın üyeleri korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerinde kamera karşısına geçti.


Bursa’nın Orhangazi ilçesinde gönüllülerden oluşan Orhangazi Halk Dansları Topluluğu, 19 Mayıs’a özel klip hazırladı. Türk tarihine adını yazdırmış kadınların da canlandırıldığı klip için topluluk üyeleri kamera karşısına geçti. 5 yıldır birlikte çalışan ve çeşitli etkinliklerde sahne alan halk dansları topluluğu, bu kez hazırlıklarını evlerinde ve ayrı ayrı yapmak zorunda kaldı. Yetişkinlerin yanı sıra 150 çocuğu da halk dansları ile tanıştıran ve eğitimi sürdüren halk dansları eğitmeni Nubar Erkan İlkme öncülüğünde son hazırlıkların yapılmasından sonra, topluluk üyeleri çekimler için ayrı ayrı kamera karşısına geçti. Günün anısına kırmızı-beyaz kıyafetler giyen topluluk üyeleri klipte 10. Yıl Marşını seslendirdi.

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