  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?

Fazilet ve ibret tabloları

Bal tefsiri kıssası

Mevlana Hazretleri dünya hayatını neye benzetiyor?

Hz. Ebubekir'in üç vasfı
için kalan
Aktüel

Bursa’da çocuklar 4 saatlik zaman diliminde golf oynadılar

Bursa’da parka kurulan golf setleriyle çocuklar kendilerine tanınan 4 saatlik vakti doyasıya eğlenerek geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:23:28 -
Bursa’da çocuklar 4 saatlik zaman diliminde golf oynadılar

Bursa’da parka kurulan golf setleriyle çocuklar kendilerine tanınan 4 saatlik vakti doyasıya eğlenerek geçirdi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Muradiye Parkı’nda çocuklar için 9 adet mini golf seti kurdu. Golf antrenörleri eşliğinde çocuklar golf öğrenmenin ve oynamanın tadını kendilerine ayrılan 4 saatlik sürede yaşadı. Daha önce golf sporu ile tanışmayan çocukların heyecanı yüzlerine yansıdı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız, “Bu hafta ilk defa yaptık. Geçen hafta 14-20 yaş arası gençlerimize şehrin 30 noktasında 7 ayrı ilçede TYT deneme sınav testi ve kalem dağıtmıştık. Bugün de 11.00 ile 15.00 arasında çocukların sokağa çıkma müsaadelerinde biz de bunu fırsata dönüştürelim istedik. Çocukların evde oturmaktan sıkıldıklarını fark ettiğimiz için Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak mini golf parkurları kurduk. Çocuklara farklı geçirebilecekleri 4 saat yaşattık. Alanında uzman antrenörler eşliğinde hepsi eğitimli arkadaşlarımız çocuklara yardımcı oluyor. Bu işi yaparken sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. Çocuklara özel maske dağıttık. El dezenfektanı ile temizliği sağlıyoruz. Belediye olarak çocuklar için özel maskeler tasarladık” dedi.


Çocuklar da golf oynamanın zor olmadığını ve zevkli bir spor olduğunu dile getirdiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı