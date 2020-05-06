  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti

Bursa'da, Şehmus Ö., borç para verdiği Abdulvahap M. ve ailesiyle arasında çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakladı. Olayın ardından kaçan Şehmus Ö.'nün yakınları, Abdulvahap M.'nin iş yerine gidip yeniden kavga çıkardı. Polisin biber gazı kullanarak ayırdığı olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:34:00 -
Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti

Olay, saat 15.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde meydana geldi. Şehmus Ö., yaklaşık 10 bin TL para verdiği Abdulvahap M.'nin iş yerine gidince ikili arasında borç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, Abdulvahap M.'nin akrabaları Ramazan M. ve Ferman M.'nin de dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Şehmus Ö. bıçakla kavga ettiği 3 kişiyi yaraladı. 3 kişi kanlar içinde yer yığılırken, Şehmus Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yeniden kavga çıktı

Bir süre sonra kavgayı öğrenen Şehmus Ö.’nün yakınları, Abdulvahap M.'nin iş yerine gitti. Resul Ö. (19), Abdurrahman Ö. (22) ve Fırat Ö. (28) de iş yerinde bulunan Abdulvahap M.'nin yakınlarına saldırdı. 2 aile arasında yeniden çıkan kavgada, taraflar birbirine çekiçle saldırdı. Kavgada, Resul Ö. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla iş yerine gelen polis, kavga eden grubu biber gazı kullanarak dağıttı. Kavgaya karışan Şehmus Ö., Resul Ö., Fırat Ö. ve Abdurrahman Ö., İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı