Bursa'da 7 katlı otelde yangın! 8 kişi yaralandı
Bursa'da 7 katlı otelde yangın! 8 kişi yaralandı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan 7 katlı bir otelde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi İskele Sokak'taki 5 katlı bir otelin birinci bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otelde kalan yerli ve yabancı misafirler, üst katlara yükselen dumandan etkilenerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Bazı itfaiye ekipleri de sepetli araçlar vasıtasıyla vatandaşları odalardan tahliye etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen 8 kişi Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

