  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muğla kazı çalışmaları: Tarih yeniden yazılacak! 1994'te başladı, geçmişe ışık tutacak kent keşfediliyor

Adnan Menderes yaşasaydı sana ne derdi? Yüzde yarım oyu var türlü türlü huyu var

İşte İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu! Bakan Koca duyurdu

Nerede kaldı düşünce özgürlüğü? "Kadınlar çocuk doğurmalı" diyene linç

İşte en çok göçmen nüfusuna sahip olan o ülke! Türkiye'nin sırasına çok şaşıracaksınız

Hastalığı dünyasını altüst etti! 'Kurt Adam'a dönüştü

Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular

Son zamanların en kapsamlı seçim anketi yapıldı! İşte partilerin oy oranları

AK Partili isimden 6'lı Masa açıklaması

O kayıtlar ilk kez gün yüzüne çıktı! Menderes dönemine ışık tutacak
Yerel Bursa'da 58 gözaltı! İşte sebebi...
Yerel

Bursa'da 58 gözaltı! İşte sebebi...

Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde düzenlenen asayiş operasyonlarında trafik kontrolü yapıldı, umuma açık alanlar denetlendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 12:21:00 -
Bursa'da 58 gözaltı! İşte sebebi...

Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde düzenlenen asayiş operasyonlarında trafik kontrolü yapıldı, umuma açık alanlar denetlendi.

Bursa'da asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde yaklaşık 5 bin kişinin GBT sorgusu yapıldı. 7'si kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 kişi yakalandı.

Uygulamada 907 araç kontrol edildi, eksik belgeleri bulunan 25 araç sürücüsüne toplam 56 bin lira ceza kesildi.

Uygulamada ayrıca 180 iş yerinden eksik evrakı bulunan 45 işletme yetkilisine işlem yapıldı.

Uygulamada ayrıca uyuşturucu madde, 3 tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi. (İLKHA)

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23