Bursa'da 58 gözaltı! İşte sebebi...
Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde düzenlenen asayiş operasyonlarında trafik kontrolü yapıldı, umuma açık alanlar denetlendi.
Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde düzenlenen asayiş operasyonlarında trafik kontrolü yapıldı, umuma açık alanlar denetlendi.
Bursa'da asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimlerde yaklaşık 5 bin kişinin GBT sorgusu yapıldı. 7'si kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 kişi yakalandı.
Uygulamada 907 araç kontrol edildi, eksik belgeleri bulunan 25 araç sürücüsüne toplam 56 bin lira ceza kesildi.
Uygulamada ayrıca 180 iş yerinden eksik evrakı bulunan 45 işletme yetkilisine işlem yapıldı.
Uygulamada ayrıca uyuşturucu madde, 3 tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi. (İLKHA)