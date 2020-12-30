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Gündem Bursa'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Gündem

Bursa'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 05:37:00 -
Bursa'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Osmangazi ilçesindeki Şadırvan Sokak'ta bulunan metruk evde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler tüm binayı sardı.

Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 7 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 2 katlı metruk bina kullanılamaz hale geldi.

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