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Aktüel

Bursa'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:02:04 -
Bursa'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinden dizüstü bilgisayar ve çelik kasa ile kamyonet çalan 2 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Mahmudiye Mahallesi Çağrı Sokak'taki bir iş yerine giren B.Ş. ve H.C, dizüstü bilgisiyar ve çelik kasa ile dükkanın önünde park halindeki kamyoneti çalarak kayıplara karıştı.

İş yerine gelen çalışanlar, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde B.Ş. ve H.C. yakalandı. Zanlılar, çaldıkları kamyonu Bursa'nın Kestel ilçesi, çelik kasayı ise İnegöl'e bağlı Mezitler mevkisine bıraktıklarını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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