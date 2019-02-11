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Bursa yerel seçim anket sonuçları 2019 Bursa yerel seçim sonuçları

Bursa seçim anketi 2019 sonuçları merak edilmeye başlandı. 31 Mart 2019 yerel seçimlere sayılı günler kala Bursalı vatandaşlar Bursa Büyükşehir Beledeye başkanı kim olacak sorusunun cevabını merak etmeye başladı. AK Parti’nin adayı Alinur Aktaş ile CHP’nin adayı Mustafa Bozbey arasında kıyasıya bir yarışın olduğu Bursa’da yerel seçim anketi 2019 Bursa sonuçlarına göre Bursa’yı kim kazanıyor? İşte ORC’nin Bursa yerel seçim anketi sonuçları.

11 Şubat 2019 Pazartesi 09:33
Bursa yerel seçim anket sonuçları 2019 Bursa yerel seçim sonuçları

Bursa seçim anketi 2019 sonuçları merak edilmeye başlandı. 31 Mart 2019 yerel seçimlere sayılı günler kala Bursalı vatandaşlar Bursa Büyükşehir Beledeye başkanı kim olacak sorusunun cevabını merak etmeye başladı. AK Parti’nin adayı Alinur Aktaş ile CHP’nin adayı Mustafa Bozbey arasında kıyasıya bir yarışın olduğu Bursa’da yerel seçim anketi 2019 Bursa sonuçlarına göre Bursa’yı kim kazanıyor? İşte ORC’nin Bursa yerel seçim anketi sonuçları...

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ORC Araştırma, seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında en çok merak edilen ise büyükşehirlerde kim önde. Bursa'da son durum ne? Bursa'da büyükşehiri hangi parti alıyor? İşte ORC'nin 17-31 Ocak tarihlerileri arasında Bursa için yaptığı yerel seçim Bursa anket sonuçları:

Bursa yerel seçim anket sonuçları 2019

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey % 36,5

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş % 35.2

Kararsız % 25.5

Diğer % 2,8


Yene ORC'nin 01-09 Kasım 2018 tarihleri arasında yaptığı "Bursa’da 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisi?" sorusuna verilen cevap ise şu şekilde olmuştu:

BURSA Büyükşehir Beledeyesi yerel seçim anket sonuçları:

AK PARTİ 34,0

AK PARTİ 31,4

CHP 23,2

CHP 27,0

MHP 10,6

MHP 11,8

Bursa 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Recep Altepe % 49.6

CHPadayı Necati Şahin % 28.7

MHP adayı Kadir Koçdemir % 15.3

Bursa 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti: % 46.01

CHP: % 22.87

İYİ Parti: % 12.71

MHP: % 10.81

HDP: % 5.33

SP: % 1.75 

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:33
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