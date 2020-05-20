Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor.

Bursa'da havanın ısınmasıyla sokak ve caddelerde insan yoğunluğu önceki günlere göre arttı.

Şehirde ticaretin merkezi konumundaki Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanları gibi bölgelerde yoğunluk gözlendi.

Ayrıca kentin ana arterlerinde sabah ve öğleden sonraları trafikte yoğunluk yaşandı.



Salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle aileleriyle dışarı çıktı. Park ve bahçelere giden çocuklar, oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.

- Eskişehir

Eskişehir'in salgın öncesi işlek yerlerinden İsmet İnönü, İki Eylül, Şair Fuzuli caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde normalleşme süreciyle kısmi yoğunluk dikkati çekiyor.

Kentte çocuklar, kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasıyla parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

- Balıkesir

Balıkesir'de yaşayanlar "Evde kal." çağrılarına büyük oranda riayet etti.

Kentte salgın öncesi ticaretin yoğun olduğu Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Milli Kuvvetler Caddesi ile Çankaya Sokak'ta sakinlik gözlendi.

Öte yandan, polis ekipleri uygulamalarını sürdürürken, kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasının ardından çocuklar güzel havanın keyfini çıkardı.

- Kütahya

Kütahya'da, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Saman Pazarı Çarşısı'nın bulunduğu bölgelerde kısmi yoğunluk görüldü. Bu yoğunlukta Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yapmak isteyenler etkili oldu.

Polis ekipleri yoğun caddelere giriş ve çıkışları kontrollü sağlıyor.

- Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşların büyük bölümü evde kalmaya devam etti.

Ramazan Bayramı'nda uygulanacak kısıtlama öncesi bazı vatandaşlar marketlerde alışverişlerini tamamlarken, 14 yaş altı çocuklar da aileleriyle güzel havanın tadını çıkardı.

Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde ise kısmi yoğunluk gözlendi.

- Bilecik

Bilecik'te çocuklar, istisna uygulanması kapsamında sokağa çıktı. Çocuklar aileleriyle geldikleri parklarda oyun oynadı. Sokaklarda arkadaşlarıyla dolaşan çocuklar, keyifli zaman geçirdi.

Kimi çocuklar bisiklete binerken, kimisi anne ve babasıyla top oynadı, kimisi de parklarda gölgelikte oturdu. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de park ve sokaklardaki çocuklara maske dağıttı.

- Yalova

Yalova'da çocuklara istisna uygulaması nedeniyle, park ve açık alanlarda yoğunluk gözlendi.

Dışarı çıkan çocuklar güzel vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan, kentin işlek caddeleri ile sahil kısımlarında yaya ve araç yoğunluğu görülüyor.



