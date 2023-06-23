  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yahudiler Filistin'de bir camide Kur'an-ı Kerim'e saldırmışlardı! AK Parti'den açıklama geldi

Avrupa ülkesinde otomobil satan ülkeler! TB2 SİHA gibi Milli uçaklarla ünlenen Türkiye: Polonya, Hollanda'yı geçti

TB2 SİHA ve Milli Muharip Uçak'ı gören Avrupa ülkesi 'endişemiz var' diyerek Türkiye'ye teklif yaptı

Erdoğan tarladan çıkan o ismi unutmadı

Zuckerberg'ten 'kafes dövüşü' teklif eden Musk'a hodri meydan! "Konum gönder"

Hafize Gaye Erkan'dan kritik hamle! Faiz kararı sonrası harekete geçti

İmamoğlu'na tokat hazırlığı! Adaylığını açıklarsa o isim devreye girecek

Erdoğan tarihi açıklayıp talimatı verdi! Büyük değişim için hazırlıklar başladı

Yusuf Kavaklı'ya gelen altın sorusu ilahiyatçıyı kızdırdı! Nasıl soru bu ya?

İran'dan kaçak getirilen radyoaktif element ele geçirildi
Gündem Bursa Valiliği, ormanlarda ateş yakmayı yasakladı
Gündem

Bursa Valiliği, ormanlarda ateş yakmayı yasakladı

Yeniakit Publisher
2023-06-23 11:08:00 -
Bursa Valiliği, ormanlarda ateş yakmayı yasakladı

Bursa Valiliği, ormanlık yangınlarını önlemek amacıyla belirli saatlerde yasak getirdi.

Bursa Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlarda 30 Haziran-30 Eylül 2023 tarihleri arasından ateş yakılmasıyla ilgili yasakların uygulanacağını açıkladı.

Bursa Valiliği sosyal medya hesaplarından duyurduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Her gün 24 saat boyunca, tüm zamanlı olarak giriş-çıkışlar ile ormanlarımızın tamamında anız ve bağ-bahçe temizliği ile mangal, semaver gibi amaçlarla kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. İlimizde isimleri ve mevkileri yazılı piknik ve mesire alanlarında 30 Haziran-30 Eylül 2023 tarihleri arasında her akşam saat 20.00’den sonra ertesi sabah 08.00’e kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır.”

Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a şok suçlama
Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a şok suçlama

Gündem

Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a şok suçlama
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TPAO'dan kritik petrol ruhsat başvurusu
TPAO'dan kritik petrol ruhsat başvurusu

Ekonomi

TPAO'dan kritik petrol ruhsat başvurusu

Erdoğan tarladan çıkan o ismi unutmadı
Erdoğan tarladan çıkan o ismi unutmadı

Gündem

Erdoğan tarladan çıkan o ismi unutmadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23