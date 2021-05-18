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Ekonomi Bursa Uludağ Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Bursa Uludağ Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi, bağlı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversite Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 13:20:00 -
Bursa Uludağ Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar 01.06.2021 Salı gününe kadar başvuruda bulunabilecek. İlanda yeralan Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 16 (onaltı) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

Adaylar 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS veya BUAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır. (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)

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