Bursa Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı yayınladı. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala üniversiteler akademik personel alımlarına devam ediyor. Öğretim görevlisi, öğretim üyesi, profesör, doçent doktor öğretim üyesi alımı yapan üniversiteler alacakları personele ilişkin başvuru şartlarını da yayınladıkları ilanlarda açıklıyor. Öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı yapacak üniversiteler arasında Bursa Teknik Üniversitesi de var. Bursa Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alımları başvuru tarihi ve başvuru şartları merak edilmekte. İşte detaylar.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alım ilanında şu ifadelere yer verildi: Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur.

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