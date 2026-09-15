Bursa sanayisinde yeni dönem! Türkiye’nin en büyük Lojistik Teknoparkı geliyor

Bursa’da sanayinin gelecek yıllardaki yol haritası teknoloji, girişimcilik ve lojistik ekseninde şekilleniyor. Bursa’nın üretim tecrübesiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sanayi altyapısının çağın gereklerine uygun olarak dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Kayapa OSB’nin geçmişte yürütülen ortak çalışmalarla örnek bir dönüşüm hikâyesi yazdığını ifade eden Burkay, bölge sanayicilerine ve yönetimine sahip çıktıkları için teşekkür etti.

“Her zaman ifade ettiğim gibi; Bursa vizyonsuz olamaz”

Bursa’nın Türkiye ekonomisindeki stratejik ağırlığına işaret eden Başkan Burkay, şehir yönetiminde ve sanayi planlamasında uzun vadeli bir vizyon ortaya konulmasının zorunlu olduğunu belirtti. Çin’deki endüstri bölgelerinin ölçeğine dikkat çeken Burkay, şunları kaydetti: "Bursa bir sanayi kenti ve 17 OSB’si var. Ancak bu 17 OSB’nin toplam yüz ölçümü, Çin’in Guangzhou kentindeki tek bir endüstri bölgesinin yüzde 10’una dahi ulaşmıyor. 40-50 yıl önceki rakamlarla bugünü ve geleceği planlamaya kalkarsak şehrimize yazık etmiş oluruz. Herkesin tembel olma hakkı olabilir ama Bursa’nın böyle bir lüksü yok. Bugün Türkiye ekonomisinin yüzde 8,6’sını üretebilecek bir potansiyele sahipseniz, aksiyonlarınız tüm ülkeyi etkiler. O yüzden her zaman ifade ettiğim gibi; Bursa vizyonsuz olamaz."

Türkiye’nin en büyük Lojistik Teknoparkı’nı Bursa’da hayata geçiriyoruz

Bursa’nın üretim gücünü korurken yeni nesil ekonomik alanlarda da söz sahibi olması gerektiğinin altını çizen Başkan Burkay, teknoloji, girişimcilik ve lojistik odaklı yatırımların önemine dikkat çekti. Bölge sanayicilerinin bu dönüşümün aktif birer aktörü olduğunu ifade eden Burkay, "Bursa’yı geleceğe taşırken doğru iş modelleri geliştirmek zorundayız. Kurduğumuz Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na Kayapa’dan 29 sanayicimiz ortak oldu ve fonumuz 650 ortağa ulaştı. İlk yılında yüzde 126 değer kazanan ve inşaatı süren bu projeyi önümüzdeki yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca liman, otoyol ve demiryolu bağlantılarıyla Türkiye’nin en büyük Lojistik Teknoparkı’nı Bursa’da hayata geçiriyoruz. Bölge sanayimizin küresel rekabette elini güçlendirecek bu yatırımlarla kentimizi çok daha ileri bir noktaya taşıyoruz." diye konuştu.

“BTSO KOBİ Diyalog”

BTSO’nun üyelerin karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlayan dijital dönüşüm projelerine de değinen Başkan Burkay, Komite Takip Platformu ve yapay zekâ destekli ‘BTSO KOBİ Diyalog’ projesi hakkında bilgi verdi. 60 bin üyenin komite gündemlerini doğrudan belirleyebileceği, sektör taleplerini oylayabileceği yeni bir sistemi hayata geçirdiklerini belirten Burkay, "Hızlı teknolojik değişimin yaşandığı bu çağda sahadan gelen geri bildirimleri anlık olarak yönetebileceğimiz dijital altyapımızı hızla tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

“BTSO ile neler yaptığımızı yerinde inceledik”

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ı Kayapa OSB’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. BTSO’nun bölgenin gelişim sürecine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Yalçın Toy, "BTSO Başkanımız İbrahim Burkay’ı ağırlamaktan son derece memnuniyet duyduk. Birlikte bölgeyi gezdik, birlikte BTSO ile neler yaptığımızı yerinde inceledik. Özellikle Islah OSB sürecinden itibaren her zaman bizim yanımızda olup sonsuz desteklerini hissettirdikleri için kendisine teşekkür ediyorum. Bölgeye çok önemli katkıları var. Bundan sonraki dönemde de birlikte güzel projeler hayata geçireceğimize inanıyorum." dedi.