0553 313 94 23

Bursa Model Fabrika’da eğitimler başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) yalın üretim süreçleriyle birlikte verimlilik ve kalite artışı sağlamak için kurguladığı Bursa Model Fabrika’da işletmelere yönelik eğitimler başladı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:23
Bursa Model Fabrika’da eğitimler başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) yalın üretim süreçleriyle birlikte verimlilik ve kalite artışı sağlamak için kurguladığı Bursa Model Fabrika’da işletmelere yönelik eğitimler başladı.


BTSO tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleriyle yürütülen Bursa Model Fabrika (BMF), deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak teori ve pratiği birleştiriyor. Fabrika, KOBİ’lerin dijital üretime geçiş uygulamalarına hız kazandırırken, Bursalı firmaların bu sürece intibakını kolaylaştırıyor. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki BTSO BUTEKOM bünyesinde faaliyet gösteren Model Fabrika, üretim geliştirme modelleri ile gerçek fabrika ortamı gibi kurgulandı.


Bursa Model Fabrika’da öğren-dönüş uygulamasının temeli olan eğitim - danışmanlık etapları kapsamında eğitimler başladı. Firma üst yöneticilerine ilk olarak sınıf ortamında işletmelerdeki verimlilik ve kaliteyi artırmak için 19 ayrı modül hakkında eğitimler veriliyor. Proses akışlarından standartlaştırmaya, değer akış şema hazırlanmasından iş - zaman etüdü hazırlanmasına kadar farklı başlıklarda firma çalışanlarına detaylı bir brifing veriliyor.


Teorik eğitimlerin ardından firma yöneticileri Model Fabrika’nın uygulama alanına geçiyor. Bu bölüm, yöneticilere teorik olarak verilen sunumun uygulamalı olarak anlatılması şeklinde gerçekleşiyor. Uzmanlar tarafından verilen bilgiler sâyesinde firmalar dijital dönüşüm sürecini kendi işletmelerinde uygulamak için önemli bir tecrübe yaşıyor.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının talepleri doğrultusunda kurgulanan BMF’nin firmaların yeni sanayi dönüşümüne hazırlanmasında büyük katkı sağladığını söyledi. Bursa Model Fabrika’nın verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda firmalara rehberlik yaptığını kaydeden Başkan Burkay, merkezin işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkeleri ve deneyerek öğrenme tekniklerini kullanarak ölçeklendirilebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağladığını belirtti. Burkay, “Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda millî ve yerli hamlelerle daha güçlü bir geleceğe ilerleyeceğine inancımız tamdır. Bu noktada Bursa Model Fabrika gibi önemli bir merkezin Bursa’ya kazandırılmasının kentimiz için büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Firmalarımızın dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu gerekli altyapı ve insan kaynağı için destek sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Selçuk, ilköğretim için hazırlanan okul zili ve şarkısını tanıttı
    1. Bakan Selçuk, ilköğretim için..
    2. Ölümlü trafik kazasının tutuklu..
    3. Mudanya’nın gurur projesi Türkiye’nin..
    4. Başkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzu..
    5. Çevreci Komşu Kart’la 4 milyona doğru
    6. Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam..
    7. Piyasalarda gün ortası
    8. Denizli'de iş kazası: 1 ölü
    9. "Belediye işi şov işi değildir"
    10. Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük..
    11. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    12. İkinci el kitap satarak, sokak..
    13. "Resim ilk defa hayatımda 'ben'..
    14. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    15. Gözlerinden yaş akıncaya kadar acı..
    16. Putin teklif etmişti! Türkiye'den ilk..
    17. İDO'nun sonbahar tarifesi 16 Eylül'de..
    18. "Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun..
    19. Karabük’te uyuşturucu operasyonu
    20. Zonguldaklı sporcu İspanya’da..
    21. Kahramanmaraş'taki silahlı kavga..
    22. Kaymakam Akın Aydıntepe yaylasında..
    23. Osmaniye’de istihdam garantili işbaşı..
    24. Adalet Bakanı Gül yargı muhabirleriyle..
    25. Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. Hanci,..
    26. Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
    27. Rus savaş uçakları havada çarpıştı
    28. Ambarlı limanında silah ticareti..
    29. İstanbul Havalimanı'na "Hızlı Metro"..
    30. (Özel) Bursa’da okullar açılıyor,..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim