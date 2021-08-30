Bursa KYK yurtları nerede var? KYK yurt adresleri Bursa KYK erkek yurdu kız yurdu nerede?

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci üniversiteler eğitimlerine uzaktan olarak devam etti. Salgın nedeniyle üniversiteler uzaktan eğitim gerçekleştirdiğinden GSB KYK yurt başvuruları yapılamadı. 2021 2022 eğitim öğretim yılında üniversiteler yüz yüze eğitimle geçecek olması hasebiyle üniversite tercihinde bulunlar da KYK yurt adreslerini sorgular oldu. Peki 2021 KYK yurtları ne zaman açılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtları nerede var? KYK yurtları İzmir nerede var? İzmir KYK yurdu sorgula. İşte GSB KYK yurt adresleri ve telefon numaraları…

Bursa KYK yurtları haberi… ÖSYM 2021 YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar şimdi de tercih listesini yazdıkları illerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yani KYK yurtlarını araştırmaya başladı. Üniversitelerin 2019-2020 eğitim öğretim yılında korona salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte KYK yurtlarında kalan öğrenciler de memleketlerine dönerek eğitimlerini uzaktan olarak gerçekleştirdi. 2021-221 eğitim öğretim yılında ise üniversiteler bazı bölümler hariç tümden uzaktan eğitimle bu eğitim öğretim yılını tamamladı.

Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte hem orta öğretim hem de üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı. Zira MEB 6 Eylül’de tüm okulların yüz yüze eğitimle açılacağını açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.” müjdesini verdi. Üniversitelerin açılacak olması nedeniyle de KYK yurtları da sorgulanır oldu. En çok aranan il ile Bursa oldu. Peki Bursa KYK yurdu nerede var? Bursa KYK yurdu var mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurdu nerede? Bursa KYK yurt adresi. İşte Bursa KYK yurtları ve KYK Bursa adresleri ile KYK yurt adresleri telefon numaraları.

Bursa KYK yurtları

GEMLİK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Karma

Telefon : 0(224) 513-35-87

Faks: 0-224-5133587

Adres :: Ata Mahallesi İstiklal Caddesi NO:120/17 Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek Asım Kocabıyık Yerleşkesi Gemlik/BURSA

ŞİRİN HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(224) 712-01-51

Faks: 02247120152

Adres :: TURGUTALP MAHALLESİ GAZİ OSMAN PAŞA SOKAK NO:7/7A İNEGÖL/BURSA

KARACABEY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Karma

Telefon : 0(224) 662-10-12

Faks: 02246621013

Adres :: ESENTEPE MAHALLESİ 239. SOKAK. NO:3-C KARACABEY BURSA

BURSA EMİR SULTAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(224) 442-88-76

Faks: (0224)4428874

Adres :: GÖRÜKLE MAHALLESİ ÜNİVERSİTE 1.CADDE NO:549

NİLÜFER HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(224) 413-74-15

Faks: 02244138612

Adres :: Altınşehir Mh. Muhammer Aksoy Cd. No: 8/B1 Nilüfer/BURSA

MALHUN HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(224) 483-73-45

Faks: 02244837349

Adres :: Dumlupınar Mah. Kızılırmak Cd. No: 31 Görükle Nilüfer/BURSA

MEHMED ZAHİD KOTKU ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(224) 483-48-21

Faks: 02244834819

Adres :: Dumlupınar Mahallesi Elit Caddesi No:4 Nilüfer/BURSA

GÜLRUH HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(224) 502-81-92

Faks: 0 224 502 81 93

Adres :: 23 NİSAN MAHALLESİ ARASLI SOKAK NO: 7/B NİLÜFER - BURSA

ULUDAĞ KIZ ÖĞRENCİ YURDU (YENİ)

Tipi : Kız

Telefon :

Faks: 0

Adres :: SAKARYA CAD. ÜNİ-1 NO:547/1 GÖRÜKLE NİLÜFER/ BURSA

HALİME HATUN KIZ ÖĞRENCİ YURDU (YENİ)

Tipi : Kız

Telefon :

Faks: 0

Adres :: SAKARYA CAD. ÜNİ-1 NO:547/8 GÖRÜKLE NİLÜFER/ BURSA

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak olup başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.

KYK yurt ücreti ne kadar 2021?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.

KYK’ya ait 6 farklı tipte yurt bulunmaktadır. Yurt ücretleri 1.tip yurtlardan 6.tip yurtlara doğru artış göstermektedir. Depozito ücreti, KYK yurtlarına girişte bir kereliğine ödenen ve kaldığınız odada bir hasar oluşturmadığınız takdirde yurttan çıkarken tarafınıza ödenen güvence bedelidir.