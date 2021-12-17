Bursa-İstanbul arası feribot dönemi sona eriyor

Feribotları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kiralayan İDO’nun bakım maliyetleri konusunda İBB ile anlaşmazlığa düştüğü belirtildi. Artan mazot maliyetleri nedeniyle Mudanya-Yenikapı seferlerini yapan 2 feribotun faaliyetlerine son vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Bursa ve İstanbul arasındaki deniz yolu ile yolcu taşımacılığının 14 yıldır en önemli aktörlerinden biri olan Mudanya'dan İstanbul'a arabalı feribot seferleri tarih oluyor.

2007 ve 2008’den bu yana milyonlarca yolcu taşıyan Orhangazi 1 ve Osmangazi 1 arabalı feribotlarının bakım masrafları konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaşamayan İDO, yılbaşından itibaren artan mazot fiyatlarını da gerekçe göstererek Güzelyalı iskelesinden İstanbul'a olan seferleri sonlandırmaya hazırlanıyor.

Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu darbe vurdu

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) İstanbul seferlerine başlaması, Osmangazi Köprüsü ve Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunun hizmete girmesi ile Bursa'da büyük bir darbe alan İDO, 14 yıldır Bursa-İstanbul arasında milyonlarca yolcu taşıyan Orhangazi ve Osmangazi feribotlarının seferlerine yılbaşından itibaren son veriyor.

Kiralama süreleri biten ve bakım zamanı gelen her iki feribotu bakımları belediye tarafından yapıldıktan sonra kiralamak isteyen İDO; İBB’den olumsuz cevap alınca çıkmaza düştü. Artan mazot fiyatlarını da gerekçe gösteren İDO 1 Ocak'tan itibaren Güzelyalı – Yenikapı arasında sefer yapan her iki arabalı feribotunda seferlerini sonlandırmaya karar verdi.

Öte yandan, Osmangazi Köprüsü’nün 2021 için otomobiller için geçiş ücreti 147,50 TL iken minibüsler için 236 TL.