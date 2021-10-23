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Yaşam Bursa hava durumu | Bursa hava nasıl olacak 23 24 Ekim
Yaşam

Bursa hava durumu | Bursa hava nasıl olacak 23 24 Ekim

Güncel hava durumu | Bursa Valiliği hafta sonu olumsuz hava koşullarının yaşanacağını duyurdu. Peki, Bursa'da hafta sonu hava nasıl olacak? Bursa güncel hava durumu

Yeniakit Publisher
2021-10-23 08:53:00 -
Bursa hava durumu | Bursa hava nasıl olacak 23 24 Ekim

Sonbahar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Bursa'da pazar gününden itibaren kent merkezi ve ilçelerinde soğuk hava ve yağış bekleniyor. Peki, Bursa’da hava sıcaklığı kaç derece olacak?

Bursa hava durumu | Bursa hava nasıl olacak 23 24 Ekim

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar günü sabah saatlerinden itibaren sıcaklığın 6 ila 10 derece düşmesinin beklendiği tahmin ediliyor.

Açıklamada, "Pazar sabah saatlerden itibaren bölgemizin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar günü yağmur şeklinde görülecek yağışla beraber 6 ila 10 derece düşeceği ve sıcaklıkların önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklendiğinden; ani sıcaklık düşüşüne karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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