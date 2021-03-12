Bursa haberleri son dakika

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Barakfaki mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.

Yolun ortasındaki bariyerleri aşan TIR İnegöl istikametine gitmekte olan araçlara çarpmaya başladı. Onlarca aracı önüne katan TIR, yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Bursa'daki trafik kazasında ölü ve yaralı sayısı kaç?

Bursa Ankara kara yolu girişi ekipler tarafından trafiğe kapatıldı. Güvenlik önlemleri alındı. TTüm yaralılara ulaşıldı. Ağır yaralıların tamamı hastaneye ulaştırıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat yaşanan kazaya ilişkin son dakika açıklamada bulundu. Vali Yakup Canbolat:

"Bölgeye hemen itfaiye ekiplerimizi, ambulans ekiplerimizi, afad ekiplerimizi yönlendirdik. Maalesef yaralılarımız var onların da hastaneye sevkini gerçekleştirdik. 3 can kaybımız var. 21 yaralı var. 9 ağır yaralımız var, diğerleri orta ve hafif. Hepimize geçmiş olsun. Yaralı vatandaşlarımza Allah'tan şifa diliyorum. Allah bu türlü kazalar göstermesin bir daha." açıklamasında bulundu.