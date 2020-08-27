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Aktüel Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için "aşırı sıcak hava" uyarısı
Aktüel

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için "aşırı sıcak hava" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:34:53 -
Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için "aşırı sıcak hava" uyarısı

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının yarından itibaren gelecek hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6 ile 8 derece artacak.

Hissedilir derecede artış gösterecek sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredecek.

Yağışın beklenmediği bu süreçte sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hava sıcaklıklarının gelecek hafta sonuna kadar Bursa'da 35 ile 38, Eskişehir'de 32 ile 37, Kütahya'da 31 ile 36, Bilecik'te de 33 ile 37 derece olması tahmin ediliyor.

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