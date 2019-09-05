Bursa Büyükşehir Belediyespor'da transfer Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, genç oyuncu Berk Dilmenler'i kadrosuna kattı



BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bosch Spor Kulübünden 15 yaşındaki milli smaçör Berk Dilmenler'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dilmenler için imza töreni düzenlendi. Burak Dilmenler, Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'ndeki imza töreninde kendisini yeni kulübüne bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Genç oyuncu, törende yaptığı açıklamada, gelecekte Bursa'yı voleybolda en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirtti.



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