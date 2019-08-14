0553 313 94 23

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 7/24 görev başında

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kentin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:36
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 7/24 görev başında

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kentin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. İtfaiye teşkilatı, 2019 yılının ilk 7 ayında toplam 9 bin 92 olaya müdahale etti.


Bursa’da her alanda gerçekleştirilen hizmetlerle kenti daha sağlıklı bir geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi’nin donanımlı İtfaiye teşkilatı, felaketlere karşı sürekli hazır ve çağın gerekleri doğrultusunda sürekli yenilik içerisinde. Yangın söndürme faaliyetlerinin yanı sıra kurum içi eğitimlerle vatandaşları da bilinçlendiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Bursa’da, 2019 yılının ilk 7 ayında, yangın, arama kurtarma ve su baskınları da dahil olmak üzere toplam 9 bin 092 olaya müdahale etti.



Yangından sele itfaiye her yerde


Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 7 gün 24 saat, 27 itfaiye grubunda, 112 araç ve 564 personel ile 80 gönüllü itfaiye istasyonunda 758 gönüllü itfaiyeciyle hizmet vermeye devam ediyor. 2019 yılının ilk 7 ayında, 4 bin 698 yangın, 4 bin 48 arama ve kurtarma, 233 sel ve su baskını ile 113 diğer faaliyetler olmak üzere toplam 9 bin 92 itfaiye olayına müdahale edildi. Havaların ısınmasıyla yaşanan yangınların 2 bin 536’sının ot, saman, anız ve arazi yangınları olduğu belirtilirken; arama ve kurtarma olaylarının 2 bin 816’sının da hayvan kurtarma olayı olarak gerçekleştiği bildirildi. İtfaiye, sadece Temmuz ayında ise 950 yangın, 822 arama kurtarma, 14 su baskını ve 21 diğer olaylar olmak üzere toplam bin 807 olaya müdahale etti.


Bursa sahillerinde de çalışmalarını sürdüren itfaiye teşkilatı, yüzmeye uygun olan 15 noktada 59 cankurtaranla vatandaşın güvenliği için hizmet veriyor. Sahillerde titizlikle çalışmalarını sürdüren itfaiye, tüm sahil şeridinde güvenlik tabelaları ile 20 bin metre mantar serimi yaparak can güvenliğini sağladı. 2019 yılı başından bugüne dek Bursa sahillerinde cankurtaranlar, 172 kurtarma olayına müdahale etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı boyunca da 7/24 hizmetlerine devam etti.


Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın afetlere karşı daha güvenli olması adına oluşturduğu eğitim tesisleri de etkisini gösterdi. İtfaiye teşkilatı tarafından Temmuz ayında 314 işletmeye itfaiye raporu, 28 yangın denetimi, 2 bin 91 kişiye temel yangın eğitimi hizmetleri verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Dağtekin: “Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18”
    1. Başkan Dağtekin: “Türkiye sevdasıyla..
    2. Kütahya'da piknikte bıçaklı kavga: 1..
    3. Marmara Adası’ndaki yangınla ilgili..
    4. Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları
    5. Flaş! Türkler Yunanistan'da..
    6. Urla’nın kadın kahvecileri
    7. TürkAkım alım terminalinin yüzde 95’i..
    8. Gemlik Belediyesi tüm ekipleriyle..
    9. Halk evinde çay 1 TL
    10. Medipol Başakşehir lige döndü
    11. İslâm’da siyaset olmaz diye, yıllarca..
    12. Gençlerbirliği, Süper Lig’e hazır
    13. TFF ile UEFA Çocuk Vakfından örnek..
    14. TİKA'dan Meksika'ya "Dostluk..
    15. AK Parti’li Mersinli: “AK Parti,..
    16. Erkek çocuklarda ’inmemiş testis’..
    17. İran'dan AB ülkelerine "üçüncü adımı..
    18. TFF ile UEFA Çocuk Vakfı, Suriyeli..
    19. Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı
    20. Otomobil şarampole yuvarlandı
    21. Tarihi Albay Lake Köprüsü restore..
    22. Orman yangını büyümeden söndürüldü
    23. Turistik plajlar çadır kente dönüştü
    24. İBB İtfaiyesi sporcuları 20 madalya..
    25. Bursa’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1..
    26. "Brexit İrlanda’nın büyüme görünümü..
    27. AK Parti'den 18. yıl paylaşımı: Artık..
    28. Alman ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde..
    29. Tatar’dan Barış Harekatı mesajı:..
    30. Sokağa atılan köpeğe belediye sahip..
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan