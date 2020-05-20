Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: En büyük silahımız birlik ve beraberliğimiz

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Bursa'daki koronavirüs tedbirlerini yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Koronavirüs salgınına sadece Türkiye ya da Bursa değil bütün dünya hazırlıksız yakalandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi küresel bir sorunla ulusal manada mücadele ediyoruz. Koronavirüs süreci ülkemizin güçlü lideri sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başarılı bir şekilde yönetiliyor." dedi.

'Sağlık altyapımızın avantajını yaşıyoruz'

Sağlık altyapımızın güçlü olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, "Koronavirüs salgını ile birlikte sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ülkemize kazandırılan şehir hastanelerinin önemi de ortaya çıktı. Şu anda yoğun bakım açısından dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. İtalya'ya bakacak olursak 30 binden fazla ölüm var. Bizdeki vefat sayısı ise keşke hiç olmasaydı ama 4 bine yakın." ifadelerini kullandı.

'En kapsamlı şehir hastanelerimizden birisi Bursa'da'

Bursa'daki sağlık altyapısının da güçlü olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "17 ilçemizin 16 tanesinde yeni hastaneler kuruldu. 17. ilçemizin hastanesinin yapımı da devam ediyor. Tüm bunlara ek olarak Bursa merkezde önemli özel hastanelerle birlikte Bursa Şehir Hastanesi var. İstanbul'daki yeni şehir hastanesini saymazsak Türkiye'nin en modern, en büyük kapasiteli şehir hastanesi diyebilirim.Tüm bu güçlü altyapımıza ilaveten yatırım çalışmalarımız da devam ediyor. Eski Devlet Hastanesi'nin dönüşümü devam eden çalışmalar arasında. Samanlı'da yeni yapılacak 1000 yataklı hastane projemiz üzerinde de çalışmalar sürüyor. Bursa İl Sağlık Müdürümüz ile de sürekli temas halindeyiz. Son görüşmemizde de Bursa'da salgının kontrol altında olduğunu söyledi." şeklinde konuştu.

'Bu dönem kar etme dönemi değil'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, salgınla mücadele kapsamında toplu ulaşımda alınan tedbirleri şöyle anlattı:

"Sefer sayılarımızda bir miktar azaltmaya gittik. Bazı hatlar ise tamamen kapandı ama şunu belirtmek isterim ki birçok otobüsümüz 3-5 kişi ile seferini tamamlıyor. Bu dönem kar etme dönemi değil. Bu dönem, bazı zararlar karşısında ayakta durabilme dönemi. Özel halk otobüslerine akaryakıt desteği veriyoruz. Amacımız ulaşım hizmetinin koronavirüsle mücadeleye uygun olarak sağlıklı bir şekilde devam etmesi."



Koronavirüs salgını ile mücadelede hijyenin önemine vurgu yapan Başkan Aktaş, şöyle konuştu:

"Bursa'da çok yoğun bir gayretle dezenfekte çalışmaları yürütüyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da titizlikle çalışıyoruz. Başta yaşlılarımız olmak üzere sokağa çıkamayan tüm vatandaşlarımızın belediyemize bir telefon açması yeterli. İlk günden bugüne kadar yardım talebi olanlardan 220 bin civarında telefon aldık. Vefa Destek Grubumuzda görevli bin beş yüz personelimiz var. Öte yandan 10 bin aileye günlük 30 bin ekmek ulaştırıyoruz. Yine belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelere haftalık 10 bin pazar kolisi aylık da 30 bin gıda yardım kolisi veriyoruz."

'Sıkı tedbirlerimizin sonucu 'başarı' oldu'

"Bursa 3 milyon 56 bin nüfusuyla Türkiye'nin dördüncü büyük şehri." diyen Başkan Aktaş, "Kentimizin nüfusu Türkiye genelinin 27'de 1'ine denk geliyor. Türkiye'deki vaka sayısı göz önüne alındığında Bursa Türkiye ortalamasının çok altında. İstanbul ile İzmir arasında önemli bir geçiş noktası olan kentimizde vaka sayısının az olması doğrudan aldığımız sıkı tedbirlerle ilgili." diye konuştu.

'Krizi fırsata çevirdik'

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde yol yapım çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Başkan Alinur Aktaş, "Kentimizde 2 buçuk kilometrelik bölünmüş bir ana yol var. Ortasından da raylı sistem geçiyor. Bu yol çok kötüydü. Şehrin ana aksaklarından birisi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde bu yolun tüm altyapısal eksiklerini giderdik. Bu çalışmayı trafik akarken normal şartlarda yapmaya kalksanız şehre en az 2 ay sorun yaşatır ama biz krizi fırsata çevirerek sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde hizmetlerimize devam ettik." dedi.