Burnunu Atatürk Havalimanı'na da soktu! Beceriksiz Ekrem'den her satırı rezalet paylaşım

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'yla ilgili alınan yeni kararı duyurdu. Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı'nın yerine millet bahçesi yapılacağını belirterek "Atatürk Havalimanı İstanbul'un cazibe merkezi haline gelecek konut ve imara açılmaksızın vatandaşımıza açılacak" dedi.

İmamoğlu: Bana niye sormadınız?

Bu karar her şeye muhalefet olan CHP'lilerin tepkisini çekti. Bu isimlerden biri de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İstanbul'da göreve geldiği günden bu yana deniz tatilinden, kayak tatilinden ve balık yemekten başka bir şey yapmayan, kentte hizmet yerine şehir şehir dolaşan İmamoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Hükümetin her konuda fikrini sormasını bekleyen İmamoğlu, 'Bana niye sormadınız?' dedi.



İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;



