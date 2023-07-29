Burma baklava: Bakın doğru bildiğimiz o yanlış ne! Kazanç var maliyet yok! Burma baklavanın püf noktaları

Burma Baklava tarifi!

Bir paket baklavalık yufka

300 gr ceviz

125 gr margarin

Yarım çay bardağı sıvıyağ

Şerbeti için

Üç su bardağı şeker

Dört su bardağı su

Üç dört damla limon suyu

Burma baklava nasıl yapılır?

Tencerimize şekeri ve suyu koyup orta ateşte kaynatıyoruz kaynamaya çıktıktan sonra üç dört damla limon suyu sıkıyoruz 15 20 dakika arası0716 kaynatıyoruz şerbetimizi altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz

Margarinimizi eritip sıvıyağıda ilave ediyoruz

Yufkamızı tezgaha serip margarinimizi sürüyoruz üzerine bir yufka daha koyup Cevizimizi serpip oklavamıza sarıyoruz iki taraftanda büzüştürüyoruz oklavamızı çıkartıp borcamımıza diziyoruz borcam dolana kadar aynı işlemleri yapıyoruz artan margarinimizi tatlımızın üzerine döküyoruz önceden ısıtılmış fırında 200 derecede kizartıyoruz tatlımızı ılımaya bırakıyoruz soğuk olan şerbetimizi ılk olan tatlımıza döküyoruz üzerini fıstıkla süsleyip afiyetle yiyoruz.

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Oklavayla verilen şekil sonucu büzgülü olarak ortaya çıkan baklava, en kolay baklava ariflerinden biridir. İşte kolay tarif

Normal baklavaya göre daha kolay hazırlansa da lezzet olarak hiçbir eksiği olmayan burma baklava çıtır çıtır sesi ve enfes aromasıyla leziz mi leziz bir tatlıdır. Sarığı burma, dolanger, oklava tatlısı, burma tatlısı gibi birçok ismi olan bu tatlı çocukluk yıllarımızdan itibaren bayramlarda sofralarda yerini alır. Evde yapılabilecek ve baklava lezzetini aratmayacak tatlılardan olan burma baklava birçok tatlı tutkunu tarafından merak ediliyor. Peki burma baklava tarifi hangi malzemeleri içeriyor? İşte burma baklavanın tarifi...

BURMA BAKLAVA TARİFİ:

MALZEMELER

Hamuru için;

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı ılık süt

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı sirke

2 çorba kaşığı yoğurt

Aldığı kadar un

İçi için;

Yarım kilo ceviz yada fındık

Açmak için;

Nişasta

Üzeri için;

250 gram tereyağı

Şerbet için;

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

Biraz limon

YAPILIŞI

Hamur malzemelerini güzelce yoğurarak yarım saat kadar dinlendirin.

Daha sonra açacağınız büyüklüğe göre eşit parçalara ayırın.

Bir yufkayı incecik şekilde açarak bol miktarda ceviz koyun.

Sonra yufkayı ortadan ikiye bölüp oklavaya sarıp oklavanın iki ucundan büzüp oklavadan çıkartıp istediğiniz boyutta kesip yağlanmış fırın tepsisine dizin.

Bu işlemi bitene kadar uygulayın.

Tepsi dolduğunda erimiş tereyağını üzerine gezdirerek önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin.

Güzelce kızardığında hazırladığınız sıcak şerbeti üzerine dökebilirsiniz.

Bu adımda tatlının ılık olmasına özen gösterin

Afiyet olsun...

BURMA BAKLAVA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

- Hamuru yoğururken unu kontrollü bir şekilde ilave etmelisiniz. Pürüzsüz ve ele yapışmayacak bir kıvamda hamur olması gerekiyor.

- Yoğurduğunuz hamurunuzun üzerine bir bez örterek yarım saat kadar dinlendirmelisiniz.

- Hamurunuzu açacağınız zemine nişasta serpin. Bu şekilde hamurun zemine yapışmasını engelleyecek ve daha kolay açılmasını sağlayacaksınız.

- Açacağınız bezenin üzerine de nişasta serpmelisiniz. Bu şekilde de hamurunuz oklavaya yapışmayacaktır.

- Tatlınızı kontrollü bir şekilde pişirmelisiniz. Tatlıya şerbeti dökerken tatlının ılık şerbetin sıcak olması gerekmektedir.

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