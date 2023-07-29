Kekik, üstüne basa basa öneriliyor! Duyunca çok şaşıracaksınız: Derhal harekete geçin, herkes bunu yapsın

Kekiğin Faydaları Nelerdir?

A, C, E, K, B6 vitaminlerini de bulundurmaktadır.

Özellikle idrar yolları hastalıklarına karşı birebirdir.

Ayrıca böbreklerde oluşan taşları parçalama da ve düşürme de faydalıdır.

Vücuttaki iltihabı kurutuyor.

Hazmı kolaylaştırıyor.

İştah açıcı özelliği de bulunmaktadır.

Mide sorunlarına karşı da çok faydalıdır.

Ayrıca gözü ve kalbi de kuvvetlendirir.

Özellikle düzenli olarak kullanımda görme gücünü ve kuvvetini artırıyor.

Bağırsaklarda oluşan kurtları da düşürür.

Fiziki ve ruhi bitkinliğe karşı da çok faydalıdır.

Kasık ağrılarına da iyi gelir.

Özellikle iştah açıcı da özelliği de bulunmaktadır.

Ayrıca ter ve ağız kokusunu da gidericidir.

Uykusuzluğa karşı da çok faydalıdır.

Kekik yağı özellikle baş ağrısına, karın ağrılarına, mide kramplarına iyi gelir.

Göğse ve sırta sürüldüğü zaman öksürüğe, astıma, bronşite ve boğmacaya da iyi gelir.

Sara hastalığına karşı da çok faydalıdır.

Kansızlık yani anemi hastalığına karşıda etkilidir.

Kekik tohumu öğütülüp bir bezle basura konursa basur küçülür ve yok olur.

Solunum yolu rahatsızlarını tedavi eder.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Adet gecikmesini engeller.

Egzama gibi ciltte oluşan hastalıkların iyileşmesini sağlar.

Kan basıncını düşürür ve yüksek tansiyonu önler.

Kabızlığı ve şişkinliği önleyici özelliği de bulunmaktadır.

Uykusuzluk sorununu da giderir.

Romatizma ağrılarına da iyi gelmektedir.

Cilt problemlerine karşı da iyi gelir.

Diş eti hastalıklarına da iyi geliyor.

Mide de biriken kötü gazların atılmasını da sağlar.

Vücuttaki bakterilerle de savaşır.

Kanserle savaşıyor, kanser hücrelerini yok ediyor.

Kekiğin Kullanımı Nasıldır?

En çok baharat olarak kullanılır.

Yapraklarından çayı da yapılmaktadır.

Öğütülmüş haline kullanılmaktadır.

Uzman Yanıtları!

Çayı, suyu ve baharat formuyla tüketilen bir bitki olan kekiğin tansiyon üzerindeki etkisi merak edilir. Dolayısıyla “Kekik tansiyonu düşürür mü?” sorusu, doğru bilgiler çerçevesinde yanıtlanmalıdır. Bununla beraber “Dağ kekiği tansiyonu düşürür mü?” diyenlere, bu bitkinin tüketimine yönelik tavsiyeler sunulabilir. “Kekik suyu tansiyonu etkiler mi?” sorusu da incelenen bitkinin tüketim formlarının farklı etkileriyle ilişkilidir. Bu bağlamda kekik tansiyonu çıkartır mı, düşürür mü?” sorusunun yanıtı netleştirilmelidir.

Kekik Tansiyonu Düşürür Mü?

Bilimsel isminin Thymus olduğu bilinen kekik, Lamiaceae familyasına ait keskin kokuya sahip olan bir bitkidir. Bu bitkinin yaban kekiği gibi farklı türleri mevcuttur. Ayrıca kekik; çayı, suyu, yağı ve toz baharatı elde edilebilen bitkiler arasındadır. Dolayısıyla kekiğin farklı tüketim formlarının tansiyon üzerindeki etkisi merak edilir. Bu bağlamda ilk olarak "Kekik ve dağ kekiği tansiyonu düşürür mü?" sorusunun yanıtına yönelik bilgiler sunulabilir. Temelde kekik, tansiyonu geçici olarak düşürebildiği bilinen bir bitkidir. Ancak uzmanlar tarafından da belirtildiği üzere bu bitkinin tansiyonu olumsuz yönde etkilememesi amacıyla aşırı miktarda tüketilmemesi gerekir.

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Kekik Suyu Tansiyonu Etkiler Mi?

Timol, simol, acı esanslar, flavonit ve çeşitli mineralleri içeren kekik; çayı, suyu ve toz baharatı elde edilerek ya da taze haliyle çeşitli tariflere eklenerek tüketilebilir. Bu bitkinin vücut üzerindeki faydalarının görülmesi için sıklıkla tüketilen formları ise çayı ve suyudur. Pek çok rahatsızlığın iyileşme sürecinde vücudu desteklediği bilinen kekik çayı ve suyu, kan basıncını düzenleme konusunda etkili olabilir. Dolayısıyla kekik suyu ve çayı, tansiyon hastaları tarafından bir uzmana danışılarak tüketilebilir. Az miktarda ve düzenli olarak tüketildiği takdirde kekik suyu ve çayının, tansiyonu geçici olarak düşürebildiği bilinir.

Kekik Suyu ve Çayı Tansiyonu Çıkartır Mı, Düşürür Mü?

Kan basıncını düzenleme konusunda etkili olabilmesi ile kekik bitkisinin yüksek tansiyona iyi gelebildiği söylenir. Ancak kekik suyu ve çayının doğru bir şekilde tüketilmesi de önemli olan hususlar arasındadır. Nitekim aşırı miktarda ya da uygun olmayan durumlarda tüketilmesi ile kekik suyu ve çayının tansiyonu düşürmek yerine yükseltebildiği görülür. Bu bağlamda kekik suyu ve çayının tansiyon düşürücü etkisinin görülebilmesi için aşağıdaki önerilere göre tüketilmesi mümkündür;

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin, bir uzmana danışmadan önce kekik suyu ve çayı tüketmemeleri önerilir.

Hamile ve emziren annelerin bir uzman tarafından önerilmediği sürece kekik çayı ve suyu tüketmemeleri tavsiye edilir.

Yüksek tansiyon ilacı kullanan bireyler, doktorlarına danışarak kekik çayı ve suyunun kullandıkları ilaçla etkileşime girip girmeyeceğini öğrenmelidir.

Tansiyon düşürücü etkisinden faydalanmak için kekik suyu ve çayı içileceği zaman günlük maksimum 2 fincan gibi bir tüketim sınırının aşılmaması önerilir.