Burkina Faso'da saldırı: 11 asker öldü

Burkina Faso ordusu, ülkenin doğu bölgesinde yaşanan çatışmalarda 11 askerin öldüğünü açıkladı.

Perşembe günü yerel kaynaklar ve bölge güvenliği, bir askeri birliğe yapılan baskında 7 askerin öldüğünü, ayrıca bir otobüse yapılan saldırıda da 1 sivilin yaşamını yitirdiğini aktarmıştı.

Orduya bağlı askeri personel şefi ise, yaptığı açıklamada öldürülen asker sayısının 11 olduğunu ifade etti.

Saldırının Kompienga eyaletinin Madjoari bölgesindeki bir askeri üsse düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, saldırının kompleks bir yapıda olduğu, önce ağır silahlarla saldırıldığı, sonrasında ise üsse direkt ateş açıldığı aktarıldı.

"11 asker hayatını kaybetti ve en az 20 yaralı var" ifadesine yer verilen açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının saldırı sonrası kaçmaya çalışan 15 kadar silahlıyı etkisiz hale getirdiği öne sürüldü.

Saldırının düzenlendiği Benin sınırına yakın bölgede, El Kaide'nin Batı Afrika yapılanması Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin aktif durumda.

Grup, ordu güçlerini sık sık saldırılarla hedef alıyor.

Kaynak: Mepa News