Burger King'den domuzluk

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Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışan ABD menşeli firmalar, Müslüman çocukların ahlaki değerlerini sarsmak için sinsi planlarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Burger King isimli fast-food zincirinin neden olduğu skandal büyük tepkilere neden oldu.

Türkiye’deki Burger King’lerin çocuk menüsünde Porky Pig (şişko domuz) isimli oyuncak dağıtıldığı ortaya çıktı. Çocuk menüsü alanlara, hediye olarak bu oyuncağın verildiği belirlendi. Türkiye'de satış yapan ABD'li Burger King'in, Müslüman çocuklara domuzu sempatik ve şirin göstermeye çalışması, "Misyonerler her yerde" dedirtti.



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Söz konusu skandal, "Türkiye’deki Müslüman çocuklara domuzu şirin göstermek için Burger King neden böyle bir şey yapıyor? Ümmetin çocuklarına yazık değil mi?" yorumlarına neden oldu.