Burger King sözünü tutmadı

Ukrayna'da savaş sadece hükümetleri değil, iş dünyasını da derinden etkiledi. Özellikle Batılı şirketler uzun süredir Rusya'dan ayrılma baskısı altında. Batı devletlerinin işgal sonrası devreye soktuğu yaptırımlar uyarınca KFC, McDonald's gibi fast food devleri, Starbucks gibi kahve devleri Rusya'dan çıkmıştı. Britanyalı giyim perakendecisi Marks and Spencer ve ABD'li pizza zinciri Papa John's gibi şirketlerse franchise direnişiyle karşı karşıya kalmıştı. Fakat bir süre sonra sorunlar çözüldü. Franchise direnişini çözemeyen şirketlerin başındaysa, ABD'li fast food devi Burger King var.

Burger King, marka sahibinin Mart 2022’de dükkanlarını kapatma sözü vermesine rağmen Rusya'da açık kalmaya devam ediyor.

Putin rejimini sürdürüyor

Fast-food zincirinin Rusya'daki franchise şirketinin %15'ine sahip olan Restaurant Brands International (RBI) bu nedenle eleştiri oklarının hedefinde. RBI, Rusya operasyonundaki hissesinden vazgeçmeyerek "Putin rejimini sürdürmekle" suçlanıyor.

Dünyanın en büyük fast-food restoran şirketlerinden biri olan RBI ise, Rus partner şirketle sözleşmesini feshedememesinin nedeni olaraksa ’’komplike franchise anlaşması’’nı gösteriyor. Anlaşma, yaklaşık 800 restoran için üç Rus ortaklı bir yapıyı birarada tutuyor.

RBI başkanı David Shear, Mart 2022'de Burger King'in Rusya'daki ana operatörünün Ukrayna'ya yapılan ilk saldırıların ardından dükkanlarını kapatmayı reddettiğini açıklamıştı.

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1,5 yıl geçti ama

Ülkede kurduğu franchise yapısından neden ayrılmadığı eleştirilerine karşınsa, şirketin %15'lik sahiplik hissesini elden çıkarmak için "süreci başlattığını" ve bunun "biraz zaman" alacağını iddia etmişti. Bunun yaklaşık 1 buçuk yıl sürebileceğini eklemişti.

Fakat öngörülen sürenin geçmesine rağmen, Burger King’in Rusya’daki faaliyetlerini sürdürmesi, bir kez daha gözleri fast food zincirine çevirdi.

Rakiplerini alt etti

Burger King Rusya'da faaliyete devam ederken, en büyük rakibi McDonald's ülkedeki dükkanlarının tamamını kapattı. KFC'nin ana şirketi Yum! Brands ise, Rusya'daki yerel bir işletmeciye 100'den fazla restoranını devretti. Hal böyleyken, Rusya’dan çekilen büyük rakipleri, Burger King’i, rakiplerini yaptırımları kullanarak ekarte etmekle ve karını sürdürmekle suçluyor.

Patronlar Dünyası