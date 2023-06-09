Burdur’da yaşanan selin hasarları giderilmeye çalışılıyor

Burdur’un Gölhisar ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yoğun yağmur yağışı derelerin taşmasına neden olmuştu. Kibyra Antik Kenti'nin bulunduğu tepelerden gelen sel suları Konak Mahallesi'nde bulunan Horzum Çayı'nı taşırdı. Taşan çay nedeniyle Konak Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan bir beyaz eşya deposu sular altında kaldı. Cumhuriyet Meydanı, Çeşme, Pazar ve Fatih Mahallerinde ise sular altında kalan yollarda araçlar zorlukla ilerleyebildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların artmasından dolayı bölgeye Burdur, Gölhisar, Karamanlı, Tefenni, Çavdır, Altınyayla, Ağlasun, Söğüt ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ile AFAD, UMKE ve İl Özel İdare ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye gelerek olumsuzlukların giderilmesi için sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü.

Günün aydınlanması ile birlikte ekipler caddelerde temizlik çalışması yapıp tıkanmış kanalizasyon hatlarını açmak için yoğun çaba sarf etti.

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Gölhisar’ımızda yaşanan sel felaketinin ardından gece boyunca süren çalışmalarımız gün boyu da devam etmekte. Dün geceden itibaren sahada belediye personelimiz ile birlikte vatandaşlarımızın eksiklerini gidermeye çalıştık. Su tahliyelerini sağladık, su baskınlarının önüne geçmeye çalıştık. Gün ağardıktan sonra da sel felaketinin ardından yaşanan olumsuzlukların çalışmaları gün boyu devam etmekte. Buradan çevre belediyelerimize çok teşekkür ediyorum. Kamu kurum ve kuruluş müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün itibari ile temizlik çalışmalarına geçildi, su tahliyeleri bitirilmek üzere. Derelerimizde oluşan açılması gereken unsurlar devam etmekte” dedi.

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