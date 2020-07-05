Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
BURDUR (AA) - Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Turan Özbay'ın kullandığı 34 RE 2584 plakalı otomobil, Burdur-Karamanlı kara yolunda devrildi.
Kazada, sürücü Özbay ile araçta bulunan Hüseyin Said Nursoy ve Miraç Burak Özbay yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Burdur Devlet Hastanesine götürdü.
Yaralılardan Turan Özbay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.