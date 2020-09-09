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Aktüel Burdur'da kayıp çobanın cesedinin bulunmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Burdur'da kayıp çobanın cesedinin bulunmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 20:38:41 -
Burdur'da kayıp çobanın cesedinin bulunmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde, kayıp olarak aranan çobanın cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Dumluca mevkisinde otomobilin içinde tüfekle vurulmuş halde bulunan Hasan Hüsyücel'in katil zanlısının bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgisi olduğu şüphesiyle G.E, B.H. ve R.B'yi gözaltına aldı.

Zanlılardan G.E, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, B.H. ve R.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi, 5 Eylül'de tüfekle vurulmuş olarak ormanlık alandaki otomobilinde bulunmuştu.


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