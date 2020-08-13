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Aktüel

Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 00:09:12 -
Burdur'da bir köy karantinaya alındı

BURDUR (AA) - Burdur'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Hacılar köyünde iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve temaslıların bulunması nedeniyle köyde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Görevli personel haricinde giriş çıkışların kapatıldığı köydeki vakalarla teması tespit edilenlere de 14 günlük ev karantinası uygulandı

Testi pozitif çıkan iki hasta ise Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

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