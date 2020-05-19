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Burdur’da 4 günlük kısıtlama sürecinde pazar yerleri kararı

Burdur Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, 23-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Salı Pazarı Uzay Çatı altında Pazar kurulmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:33:41 -
Burdur’da 4 günlük kısıtlama sürecinde pazar yerleri kararı

Burdur Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, 23-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Salı Pazarı Uzay Çatı altında Pazar kurulmasına karar verildi.


Burdur Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, 23-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşların sebze ve meyve ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmeleri ve yoğunluk oluşmasının önlenmesi amacıyla karar alındı. Kararda, "İl Merkezinde 20.05.2020 tarihinde Karasenir Mahallesinde, 21.05.2020 tarihinde Emek Mahallesinde ve 22.05.2020 tarihinde Yukarı Pazar Mevkiinde kurulmakta olan pazarların açılmamasına, belirtilen tarihlerde (20-22.05.2020 Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde) 3 gün süreyle Salı Pazarı Uzay Çatı altında Pazar kurulmasına, kurulacak pazarda daha önce Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile belirlenen bütün tedbirlerin en hassas şekilde Burdur Belediyesi tarafından uygulanmasına, kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesine, ilimiz genelinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik merkezi gibi işyerlerinin çalışma saatlerinin ihtiyaca ve hava sıcaklıklarına bağlı olarak 09.00-23.30 arası olarak belirlenmesine karar verilmiştir" denildi.

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